Белорусов предупредили об опасных объявлениях о работе с доходом $2000 в неделю

В УВД Гомельского облисполкома предупредили белорусов об опасных объявлениях о работе, обещающих баснословный заработок. Речь идет об объявлениях о заработке, связанном с наркомаркетом, которые размещаются на подъездах домов.
— Отклик на такие объявления несет в себе потенциальную опасность, — предупредили в УВД.
Мол, если изначально не вникнуть в суть предлагаемой работы, то можно стать участником преступного сообщества. На это зачастую попадаются молодые люди, особенно подростки.
В опасных объявлениях предлагают доход 2000 долларов в неделю, что очень заманчиво для тех, кто ищет легкий заработок и не осознает риски.
— Подобная деятельность неминуемо влечет уголовную ответственность, — прокомментировали в пресс-службе.