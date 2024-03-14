Правила охраны труда на строительных работах изменились в Беларуси

Так, в документе указано, что перед началом строительства в опасных зонах линейный руководитель обязан выдавать наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью. А для работников, которые трудятся на открытом воздухе и в закрытых необогреваемых помещениях в холодное время, должны быть оборудованы помещения для обогрева, где будет выдерживаться температурный фон не менее +22 градусов.