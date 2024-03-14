Правила охраны труда на строительных работах изменились в Беларуси

В Беларуси изменены правила по охране труда при выполнении строительных работ. Соответствующие изменения приняты постановлением Минтруда и соцзащиты и Минархитектуры и строительства (№ 54/127 от 26 декабря 2023-го), опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
Так, в документе указано, что перед началом строительства в опасных зонах линейный руководитель обязан выдавать наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью. А для работников, которые трудятся на открытом воздухе и в закрытых необогреваемых помещениях в холодное время, должны быть оборудованы помещения для обогрева, где будет выдерживаться температурный фон не менее +22 градусов.
Работать при уровне шума свыше 80 децибелов можно только с применением средств индивидуальной защиты органов слуха (если иное не предусмотрено санитарно-эпидемиологическими нормативами). Также такие рабочие места должны обозначаться специальными знаками безопасности. А пребывание работающих в зонах с уровнем звука (звуковым давлением) более 135 децибел в любой октавной полосе не допускается.
Также в документы отражены ряд других требований. Постановление вступило в силу с момента официального опубликования.