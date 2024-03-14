Собянин утвердил проект комплексного развития территории в Черемушках

Он отметил, что на участке площадью 4,78 гектара планируется построить жилые дома, в том числе для переселения горожан по программе реновации, и административное здание. Реализация проекта позволит создать около 570 рабочих мест.
— На сегодня уже одобрены и находятся в стадии реализации 70 проектов комплексного развития территорий общей площадью больше 895 гектаров, — сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Общая площадь запущенных проектов комплексного развития территории достигла 2,45 тысячи гектаров. Специалисты работают над 188 проектами комплексного развития территорий. Они, как правило, предполагают преобразование бывших промзон и неэффективно используемых участков.
Ранее Собянин сообщил о принятии решения включить в программу комплексного развития территорий часть бывшей промзоны «Прожектор», которая находится между Зеленым проспектом и 1-м и 3-м проездами Перова Поля в Восточном административном округе столицы.