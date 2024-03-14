За год рынок легковых машин снизился почти на 6% — ЦЭИР

Эксперты Центра экономических исследований и реформ опубликовали очередной отчет по ситуации на авторынке в Узбекистане. По результатам февраля в Узбекистане продали 115 тысяч транспортных средств, в частности, 109,7 тысячи легковых автомобилей.
В целом за год авторынок сократился на 6,3%, рынок легковых машин -на 5,6%.
Заметно просели продажи на первичном рынке легковых авто. За февраль здесь продали чуть более 26 тысяч машин. Относительно этого же периода прошлого года, первичный авторынок легковушек вырос на 8,4%.
Вместе с тем, за месяц было продано 23,5 тысячи легковых авто отечественного производства. Это на 7,7% больше относительно февраля прошлого года.
За год рынок иномарок вырос на 15,6%. По итогам февраля было продано 2,7 тысячи новых легковушек иностранного производства.
Несмотря на некоторое снижение интереса к электромобилям, начавшееся в начале года, продажи новых легковых электрокаров за год выросли в три раза.