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За год рынок легковых машин снизился почти на 6% — ЦЭИР

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Продажи новых легковых машин за последний год выросли на 8,4%, рынок электромобилей вырос в три раза. Однако в феврале авторынок показал заметное снижение активности, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Эксперты Центра экономических исследований и реформ опубликовали очередной отчет по ситуации на авторынке в Узбекистане. По результатам февраля в Узбекистане продали 115 тысяч транспортных средств, в частности, 109,7 тысячи легковых автомобилей.

В целом за год авторынок сократился на 6,3%, рынок легковых машин -на 5,6%.

Заметно просели продажи на первичном рынке легковых авто. За февраль здесь продали чуть более 26 тысяч машин. Относительно этого же периода прошлого года, первичный авторынок легковушек вырос на 8,4%.

Вместе с тем, за месяц было продано 23,5 тысячи легковых авто отечественного производства. Это на 7,7% больше относительно февраля прошлого года.

За год рынок иномарок вырос на 15,6%. По итогам февраля было продано 2,7 тысячи новых легковушек иностранного производства.

Несмотря на некоторое снижение интереса к электромобилям, начавшееся в начале года, продажи новых легковых электрокаров за год выросли в три раза.

экономика
торговля