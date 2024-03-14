На что шли бюджетные деньги в Перми 200 лет назад

В июле 1787 года в Перми впервые начала работать городская Дума, созданная на основании городового положения Екатерины II. Согласно указу императрицы от 1785 года, «городовым обывателям дозволялось составлять общую городскую Думу». Так почти 240 лет назад в Перми новый распорядительный орган местного самоуправления, состоящий из городского головы и гласных, избираемых обывателями.
Согласно «Грамоте на права и выгоды городам Российской Империи», городской голова избирался сроком на 3 года городским избирательным собранием из числа городского общества: дворян, именитых и почетных граждан, купцов 1-й гильдии, которые владели в городе собственностью на сумму не менее 15 тысяч рублей. Выборы проходили на собрании городских обывателей раз в три года.
Пермская городская Дума изыскивала средства на решение хозяйственных задач. Доходы города пополнялись за счет сборов с недвижимости пермяков, арендной платы за торговые места и прочих налогов. Состоятельные пермяки в своих завещаниях иногда оставляли деньги в пользу города. Например, купец Крапивин пожертвовал средства на содержание общественной библиотеки. Полученные деньги Дума положила в банк, а с процентов на капитал финансировалась библиотека.
Средства из казны шли на строительство и содержание учреждений, городских зданий, улиц, площадей, дорог и мостов, освещение города, содержание полиции и пожарных команд. А также — на народное образование и медицину.
Уже в первый год работы, в 1787 году Дума направила на ремонт улиц и починку моста, ведущего от церкви к кладбищу, 64 рубля 66 копеек. В 1790 году на починку мостов и дороги Дума выделила 73 рубля 15 копеек, в 1791 — 78 рублей. Кстати, в те годы в Перми на один рубль можно было купить 27 килограммов мяса или рыбы, либо 48 килограммов ржаной муки, либо 34 килограмма ячневой крупы.
Следующие составы Думы продолжили эту работу. В 1793 году были выделены средства на строительство мостов через реки Ягошиху и Медведку, а также и трех мостов по Сибирской дороге у деревни Евсиной. В 1798 году Дума направила средства на постройку двух мостов при двух главных въездах в город вдоль крепостного вала и на постройку земляного моста через болото к Красноуфимскому переулку.
В 1791 году городской Думой были куплены 2 плота для жителей, с которых можно было стирать белье и набирать речную воду из Камы (один напротив рынка, другой — во второй части города).
В том же году управа благочиния ходатайствовала перед Думой о безопасности передвижения жителей по речному льду мимо прорубей и ледоколен. Такие места было предложено обставить елками.
В 1793 году в городовом бюджете появилась статья о выделении денег на «проведение поперек улиц для стечения воды каналов» и на их ежегодную чистку.
Знакомо, не правда ли? Современная Пермская городская дума, 30-летие с начала работы которой мы отметим 7 апреля, тоже занимается вопросами бюджета и городского хозяйства.
В первом созыве Думы образца 1994 года, состоявшем всего из 14 депутатов, было создано четыре комиссии: по бюджету, экономической политике и налогам, председателем которой стал Александр Бесфамильный, по муниципальной собственности — председатель Сергей Чикулаев, по социальной политике и программам развития города — председатель Тамара Жданова и мандатная комиссия — председатель Юрий Миронов.
Сейчас в Пермской городской думе 36 депутатов, 22 из них победили на выборах в одномандатных округах, а 14 человек стали депутатами по партийным спискам. Депутаты работают уже в семи комитетах, и по-прежнему одним из ключевых является комитет по бюджету и налогам.
Значительная часть бюджета Перми направляется на реализацию муниципальных программ. Сейчас в городе действуют 20 таких программ по разным направлениям городского хозяйства — от образования до ЖКХ.
Особое внимание в бюджете уделяется ремонту и содержанию дорог, благоустройству. На протяжении нескольких последних лет в городе ежегодно приводят в нормативное состояние свыше миллиона квадратных метров дорог. В прошлом году, к юбилею Перми, были, в частности, приведены в порядок Комсомольский проспект, улицы Ленина и Сибирская.
В бюджете на 2024 год на развитие дорожного хозяйства и транспорта было предусмотрено около 14,5 миллиардов рублей. Но на февральском заседании депутаты решили увеличить расходы на эти цели, в этом году на 718 миллионов рублей, а в 2025 и 2026 годах — по 849 миллионов рублей ежегодно.