На что шли бюджетные деньги в Перми 200 лет назад

Уже в первый год работы, в 1787 году Дума направила на ремонт улиц и починку моста, ведущего от церкви к кладбищу, 64 рубля 66 копеек. В 1790 году на починку мостов и дороги Дума выделила 73 рубля 15 копеек, в 1791 — 78 рублей. Кстати, в те годы в Перми на один рубль можно было купить 27 килограммов мяса или рыбы, либо 48 килограммов ржаной муки, либо 34 килограмма ячневой крупы.