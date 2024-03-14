ЦБ сохранил основную ставку на уровне 14%

«Правление Центрального банка, учитывая сохраняющиеся в экономике неопределенности в части достижения баланса спроса и предложения, а также проинфляционные ожидания, приняло решение оставить основную ставку без изменений в целях обеспечения необходимых денежно-кредитных условий для снижения инфляции до 5% таргета», — говорится в сообщении.