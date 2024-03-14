ЦБ сохранил основную ставку на уровне 14%

По сообщению ЦБ, сегодня состоялось очередное заседание правления Центрального банка, на котором было принято решение оставить основную ставку без изменений на уровне 14% годовых.
«Правление Центрального банка, учитывая сохраняющиеся в экономике неопределенности в части достижения баланса спроса и предложения, а также проинфляционные ожидания, приняло решение оставить основную ставку без изменений в целях обеспечения необходимых денежно-кредитных условий для снижения инфляции до 5% таргета», — говорится в сообщении.
Отметим, что в последний раз ставка менялась в марте 2023 года. Тогда ЦБ снизил ее с 15% до 14%.