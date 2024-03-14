Собянин: К 2030 году в Москве появится умная сеть наземного транспорта

Так, среди новых сервисов будут системы с элементами беспилотного вождения — в первую очередь, трамваев и поездов метро, что повысит безопасность для пассажиров и эффективность работы транспорта. Кроме того, будет создана умная маршрутная сеть наземного транспорта с функцией актуализации на основе предсказывающей аналитики и динамическое перераспределение транспорта на отдельных маршрутах для сокращения времени ожидания на остановках. Так пассажиры будут получать транспорт в зависимости от спроса там, где он нужен. Появится онлайн-выбор оптимальной зарядной станции для электробусов.