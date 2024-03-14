ВСМ Москва — Нижний Новгород построят до 2031 года

Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Нижний Новгород планируют построить до 2031 года, сообщил в своем TG-канале депутат Юрий Станкевич со ссылкой на руководителя РЖД Олега Белозерова.
По его словам, для эффективного использования ВСМ в будущем необходимо создать российский высокоскоростной поезд, который сможет разгоняться до 360 км/ч.
Всего для ВСМ определено пять направлений: Москва — Санкт-Петербург; Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург; Москва — Ростов-на-Дону — Адлер; Москва — Минск; Москва — Рязань.
Сейчас специалисты разрабатывают проект магистрали, которая свяжет Москву и Нижний Новгород.