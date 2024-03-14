Пассажиров в Башкирии будут обслуживать еще 159 новых автобусов

«Их закупили по программе специальных казначейских кредитов на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для малых городов и сельских поселений Башкортостана в рамках реализации федерального проекта по обновлению подвижного состава, инициированного Президентом России. Всего благодаря этой программе приобрели 250 новых автобусов: из них 192 — марки “Вектор NEXT”, остальные 58 — “Газель NEXT”. Первую партию из 91 автобуса передали в январе 2024 года в наши филиалы. Обновление подвижного состава позволит повысить качество и безопасность поездок и является одной из ключевых задач развития транспортной инфраструктуры. А новая техника повышает доступность и комфорт транспортных услуг для жителей республики», — рассказал гендиректор «Башавтотранса» Надир Самиев.