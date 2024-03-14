Пассажиров в Башкирии будут обслуживать еще 159 новых автобусов

Автобусы будут работать на маршрутах Баймакского, Белебеевского, Бирского, Дюртюлинского, Красноусольского, Мелеузовского, Месягутовского, Нефтекамского, Октябрьского, Салаватского, Сибайского, Стерлитамакского, Туймазинского и Учалинского автотранспортных предприятий.
«Их закупили по программе специальных казначейских кредитов на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для малых городов и сельских поселений Башкортостана в рамках реализации федерального проекта по обновлению подвижного состава, инициированного Президентом России. Всего благодаря этой программе приобрели 250 новых автобусов: из них 192 — марки “Вектор NEXT”, остальные 58 — “Газель NEXT”. Первую партию из 91 автобуса передали в январе 2024 года в наши филиалы. Обновление подвижного состава позволит повысить качество и безопасность поездок и является одной из ключевых задач развития транспортной инфраструктуры. А новая техника повышает доступность и комфорт транспортных услуг для жителей республики», — рассказал гендиректор «Башавтотранса» Надир Самиев.
Отметим, поставку автобусов «Вектор NEXT 7.6» в республику обеспечила ГК «Современные транспортные технологии».
«Обновление парка общественного транспорта является важной задачей для многих регионов нашей страны. Новая техника должна поддерживать регулярный трафик движения на популярных линиях, способствовать развитию маршрутной сети, а также обеспечивать комфорт и безопасность пассажиров. Мы уверены, что автобусы “Вектор NEXT 7.6”, поставленные в Башкортостан, станут удобным средством передвижения и помогут повысить мобильность населения республики», — прокомментировал гендиректор Олег Марков.
Справка
С 2019 по 2023 год подвижной состав ГУП «Башавтотранс» обновили на 1400 автобусов. В 2024 планируется закупить еще 200 автобусов: 160 единиц большого класса и 40 — среднего класса в рамках инвестпроекта по приобретению подвижного состава наземного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг за счет средств Фонда национального благосостояния. В первом полугодии 2024 года предприятие также планирует приобрести 30 туристических автобусов.
Ранее в Башкирии автопарк госперевозчика за 5 лет обновился на 1388 автобусов.