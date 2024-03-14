На стройках Новосибирской области не хватает 5,3 тыс. специалистов

Дефицит кадров в строительной отрасли Новосибирской области достиг 5,3 тыс. человек. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министра строительства региона Алексея Колмакова.
По словам чиновника, особенно на стройках не хватает представителей рабочих специальностей.
«Региональный банк вакансий — 5,3 тыс. вакансий для строительной сферы. На сегодняшний день наиболее востребованы такие рабочие специальности, как арматурщики, бетонщики, каменщики, монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций, плотники, электрогазосварщики», — заявил Колмаков.
При этом в строительном комплексе региона, согласно данным госстатистики на 2024 год, задействованы 4,9% от общей численности занятого в экономике региона населения.
Кадровый голод в этой сфере закрывают студенты. В регионе действуют два учреждения среднего профессионального образования и три крупных вуза, которые ведут подготовку и переподготовку по строительным специальностям.
Кроме того, региональные власти намерены привлечь специалистов из-за рубежа, в частности, из Северной Кореи.
«Вопрос с привлечением рабочей силы из стран Восточной Азии находится в стадии проработки», — рассказал Колмаков.
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