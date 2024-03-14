В омском Минтрансе раскрыли степень готовности Ленинградского моста

На мероприятии обсуждался и ход работ по реконструкции дороги по бульвару Архитекторов от ТЦ «МЕГА» до улицы Крупской на левобережье Омска. Сейчас на участке от улицы Степанца до улицы Волгоградской дорожники ведут работы по разборке существующей дорожной одежды, демонтируют знаки, бордюры, пешеходные ограждения, а также срезают растительность. Здесь работы, по словам министра, также ведутся круглосуточно.