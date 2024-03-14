В омском Минтрансе раскрыли степень готовности Ленинградского моста

В частности, министр напомнил, что обновленный мост будет иметь шесть полос.
«В рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги” ведутся работы по капремонту Ленинградского моста. Строительная готовность которого составляет 83%, на мосту работают 130 человек в круглосуточном режиме. Обновленный мост будет иметь 6 полос движения. Кроме основных работ, выполняются работы по устройству архитектурной подсветки. Уверен, что обновленный мост никого не оставит равнодушным», — написал Динар Курманов в своем телеграм-канале.
На мероприятии обсуждался и ход работ по реконструкции дороги по бульвару Архитекторов от ТЦ «МЕГА» до улицы Крупской на левобережье Омска. Сейчас на участке от улицы Степанца до улицы Волгоградской дорожники ведут работы по разборке существующей дорожной одежды, демонтируют знаки, бордюры, пешеходные ограждения, а также срезают растительность. Здесь работы, по словам министра, также ведутся круглосуточно.
Кроме того, продолжается строительство дороги по улице Дергачева от Волгоградской до Верхнеднепровской. Как отметил глава омского Минтранса, на этом объекте работы предполагается завершить до конца сентября.