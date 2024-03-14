Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

По-прежнему сохраняется угроза реализации серых схем ввоза пшеницы в РК и ее реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов РФ. Исключения сделаны для ж/д поставок в адрес мукомольных и птицеводческих предприятий для производства собственной продукции и потребления. Ввозимая пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.