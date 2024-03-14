Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

Такое решение было принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина.
«Продлен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа с территории Казахстана сроком на шесть месяцев. Ранее запрет был принят в целях предотвращения перетока сжиженного нефтяного газа в приграничные страны и возникновения дефицита на внутреннем рынке».
Также сообщается, что еще на полгода продлен запрет на ввоз пшеницы автомобильным, железнодорожным, а также водным транспортом.
По-прежнему сохраняется угроза реализации серых схем ввоза пшеницы в РК и ее реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов РФ. Исключения сделаны для ж/д поставок в адрес мукомольных и птицеводческих предприятий для производства собственной продукции и потребления. Ввозимая пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.
Вместе с тем одобрено продление антидемпинговых мер на пять лет в отношении производителей подшипников из КНР и электродов из Индии.
Данные меры приняты для защиты отечественных производителей аналогичных товаров. Диапазон антидемпинговой пошлины для подшипников качения составляет 31,3−41,5%, для графитированных электродов — 16,04−32,83% от стоимости.
5 марта министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал о повышении стоимости сжиженного нефтяного газа в Казахстане. По его словам, Минэнерго в 2024 году планирует небольшое повышение — порядка 5−8 тенге, в зависимости от регионов. Подробности по ссылке.