В Новосибирске с опозданием на 2,5 года сдали первую из семи поликлиник, возводимых по ГЧП

В новом здании поликлиники № 7 созданы рабочие места для более 740 специалистов. Функциональные блоки разделены на взрослое и детское отделения, женскую консультацию, травмпункт, отделение лучевой диагностики. Поликлиника рассчитана на 921 посещение в смену и сможет обслуживать 50 тысяч жителей Октябрьского района. По своему оснащению поликлиника представляет собой полноценный диагностический центр, где жители смогут бесплатно проходить обследования с помощью систем магнитно-резонансной и компьютерной томографии, комплексов маммографии, рентгена и флюорографии, аппаратов УЗИ. Общее количество техники, поставленной на объект, составляет свыше 9300 единиц, из которых более чем 650 единиц — основное медицинское оборудование.



После ввода в эксплуатацию Группа «ВИС» до 2029 года будет осуществлять техническое обслуживание объекта, гарантируя надёжность функционирования всех инженерных систем и оборудования.