Молдова потеряет 150 миллионов леев на тендере в аэропорту: Конкурс должен быть отменен, а процесс — переосмыслен

«Мы видим переписку о передаче коммерческих помещений между международной компанией в этом секторе и APP весной 2023 года. По непонятным для меня причинам для достижения цели власти выбрали инструмент аренды неиспользуемых активов (HG483/2008) — вероятно, самый неподходящий и не соответствующий поставленным задачам. Потому что речь идет об активах, которые абсолютно необходимы для выполнения миссии аэропорта (i), и о нормативном акте, который изобилует непрозрачными положениями 1990-х годов (ii). По еще более мутным для меня причинам Правительство, Министерство инфраструктуры и APP отказались от ответственности за этот процесс, возложив все на админсовет и государственное предприятие “Кишиневский международный аэропорт”. Как будто мы не знаем, что компании меньше года, как она возобновила свою деятельность, и практически весь персонал переведен из одиозной Avia-Invest. Как будто увеличение неавиационных доходов и опыта перевозок не является важной целью политики в авиации», написал Тофилат в анализе, опубликованном в Facebook.