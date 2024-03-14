Молдова потеряет 150 миллионов леев на тендере в аэропорту: Конкурс должен быть отменен, а процесс — переосмыслен

Бывший директор Железной дороги Молдовы Олег Тофилат, покинувший свой пост в феврале, подверг критике то, как организован процесс проведения тендера на коммерческие помещения в аэропорту, и в своем анализе указал на недостатки и риски конкурса. По его словам, критерии отбора «странные», освобождение от ответственности лиц, организующих процедуру тендера, «мутное», а государству в результате этого тендера «будет преднамеренно нанесен ущерб на сумму до 150 миллионов леев».
«Мы видим переписку о передаче коммерческих помещений между международной компанией в этом секторе и APP весной 2023 года. По непонятным для меня причинам для достижения цели власти выбрали инструмент аренды неиспользуемых активов (HG483/2008) — вероятно, самый неподходящий и не соответствующий поставленным задачам. Потому что речь идет об активах, которые абсолютно необходимы для выполнения миссии аэропорта (i), и о нормативном акте, который изобилует непрозрачными положениями 1990-х годов (ii). По еще более мутным для меня причинам Правительство, Министерство инфраструктуры и APP отказались от ответственности за этот процесс, возложив все на админсовет и государственное предприятие “Кишиневский международный аэропорт”. Как будто мы не знаем, что компании меньше года, как она возобновила свою деятельность, и практически весь персонал переведен из одиозной Avia-Invest. Как будто увеличение неавиационных доходов и опыта перевозок не является важной целью политики в авиации», написал Тофилат в анализе, опубликованном в Facebook.
Бывший директор ЖДМ, назначенный на этот пост властью PAS, раскритиковал, в частности, критерии отбора, короткий срок подачи заявок и тот факт, что все помещения, включая стерильную зону аэропорта, будут сданы в аренду одной компании.
"В результате мы имеем техническое задание, в котором удивительным образом указаны предполагаемые цели:
— трехлетняя аренда (когда в лучшем случае полгода нужно для запуска и полгода — для закрытия бизнеса);
— передача всех коммерческих площадей одному арендатору (стерильная зона, зона общего доступа, даже столовая в полукилометре от аэропорта);
— общественное питание и розничная торговля в одном лоте, даже если они сильно отличаются по видам деятельности и специфике;
— менее месяца на подготовку коммерческого предложения;
— отсутствие положений о распределении будущих доходов между арендатором и аэропортом (необходимая практика для обеспечения неаэропотных доходов, а отсутствие таких положений, по моему мнению, намеренно наносит ущерб публичным интересам на сумму около 100−150 млн. леев);
— странные критерии отбора, а именно присутствие как минимум в десяти аэропортах в ЕС. А что, если у кого-то пять аэропортов в ЕС и восемь в зоне Персидского залива? А если есть только в Стамбуле, но при этом там 30 ресторанов и 50 точек travel retail? И почему сеть из 20−30 ресторанов в Кишиневе не может открыть еще один в зоне публичного доступа аэропорта?", пишет Тофилат.
Тофилат добавил, что тендер должен быть отменен, а процесс — переосмыслен.
«Таким образом, аэропорт приглашает солидные и уважаемые компании как можно скорее принять участие в сделке, которая изначально ущербна для аэропорта, путешественников и государства. Именно поэтому данный тендер должен быть отменен, а процесс — переосмыслен. При наличии компетентности и дальновидности за две недели можно составить техническое задание, отвечающее всем необходимым целям. И я все еще надеюсь на компетентность и дальновидность молдавских публичных властей», написал бывший директор ЖДМ.