Международная книжная выставка-ярмарка открылась в Минске

Ярмарка проходит в столичном выставочном центре «Белэкспо», вход для посетителей бесплатный.
В текущем году основными темами выставки выбраны 80-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, 30 лет с первых в истории суверенной Беларуси выборов президента, 30-летие принятия Конституции и Год качества, который был объявлен в 2024 году.
С приветственным словом выступили первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков и министр информации Владимир Перцов.
Рыженков зачитал поздравление белорусского лидера Александра Лукашенко.
В нем глава государства обратил внимание, что важность выставке придает и особая дата в 2024 году — 80-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, с этой датой неразрывно связано множество произведений классиков, получивших новое прочтение в работах современников.
«Сегодня немаловажно, чтобы вдумчивое слово писателя определяло нравственные основы человека, воспитывали чувство ответственности за судьбу своей страны, способствовало консолидации общества перед лицом современных угроз и вызовов», — говорится в тексте.
Участие в форуме принимают также представители России. На стенде «Книги из России. Москва книжная» экспонируются книги 39 издательств.
Основными акцентами экспозиции стали книги в жанрах нон-фикшн, детская и образовательная литература, издания, посвященные культурному наследию и традициям, произведениям классиков и современных российских авторов.
На выставку в Минск приехали представители около 20 государств.
Программа форума включает в себя более 40 мероприятий: презентации, дискуссии и творческие встречи с участием российских и белорусских писателей. Организаторы ожидают около 60 тысяч посетителей.
Завершится минский международный книжный форум 17 марта.