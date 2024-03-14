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Международная книжная выставка-ярмарка открылась в Минске

МИНСК, 14 мар — Sputnik. XXXI Минская международная книжная выставка-ярмарка торжественно открылась в Минске, передает журналист Sputnik.
Источник: Sputnik.by

Ярмарка проходит в столичном выставочном центре «Белэкспо», вход для посетителей бесплатный.

В текущем году основными темами выставки выбраны 80-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, 30 лет с первых в истории суверенной Беларуси выборов президента, 30-летие принятия Конституции и Год качества, который был объявлен в 2024 году.

С приветственным словом выступили первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков и министр информации Владимир Перцов.

Рыженков зачитал поздравление белорусского лидера Александра Лукашенко.

В нем глава государства обратил внимание, что важность выставке придает и особая дата в 2024 году — 80-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, с этой датой неразрывно связано множество произведений классиков, получивших новое прочтение в работах современников.

«Сегодня немаловажно, чтобы вдумчивое слово писателя определяло нравственные основы человека, воспитывали чувство ответственности за судьбу своей страны, способствовало консолидации общества перед лицом современных угроз и вызовов», — говорится в тексте.

Участие в форуме принимают также представители России. На стенде «Книги из России. Москва книжная» экспонируются книги 39 издательств.

Основными акцентами экспозиции стали книги в жанрах нон-фикшн, детская и образовательная литература, издания, посвященные культурному наследию и традициям, произведениям классиков и современных российских авторов.

На выставку в Минск приехали представители около 20 государств.

Программа форума включает в себя более 40 мероприятий: презентации, дискуссии и творческие встречи с участием российских и белорусских писателей. Организаторы ожидают около 60 тысяч посетителей.

Завершится минский международный книжный форум 17 марта.