Курс доллара снизился на торгах 14 марта

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 62,14 тенге (-0,18).
Нацбанк установил курс евро в 491,68 тенге, рубля — в 4,91 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449,1−451,1 тенге, евро — по 491−495 тенге, российские рубли — по 4,83−4,95 тенге.
Между тем мировые цены растут на торгах 14 марта.
Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,24%, до 84,23 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 0,25%, до 79,92 доллара за баррель.