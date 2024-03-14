В Самарской области 13 аварийных домов расселят после вмешательства прокуратуры

Прокурорская проверка деятельности администрации Кинель-Черкасского района выявила ряд нарушений. Они касались расселения жилых домов, признанных ветхими и аварийными. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Оказалось, что распоряжения были изданы с нарушением жилищного законодательства. В них администрация района не указала точные сроки расселения собственников. Из-за этого у жителей домов не было определенности относительно их будущего.
В результате акты прокурорского реагирования были рассмотрены и удовлетворены. Жителей планируют расселить из ветхих зданий, подлежащих сносу, до конца 2025 года.