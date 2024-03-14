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В Самарской области 13 аварийных домов расселят после вмешательства прокуратуры

В Кинель-Черкасском районе определили точные сроки расселения ветхого жилья.
Источник: Комсомольская правда

Прокурорская проверка деятельности администрации Кинель-Черкасского района выявила ряд нарушений. Они касались расселения жилых домов, признанных ветхими и аварийными. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Оказалось, что распоряжения были изданы с нарушением жилищного законодательства. В них администрация района не указала точные сроки расселения собственников. Из-за этого у жителей домов не было определенности относительно их будущего.

В результате акты прокурорского реагирования были рассмотрены и удовлетворены. Жителей планируют расселить из ветхих зданий, подлежащих сносу, до конца 2025 года.

Прокуратура