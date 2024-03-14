В Омске резко подорожали билеты на поезда и самолёты

Теперь за проезд в плацкартном вагоне придётся заплатить на 29% больше, поездка в Турцию обоёдется на 25% дороже, в Египет — на 19%, на Черноморское побережье России — 9,6%, в страны Юго-Восточной Азии — на 7,5%. Значительно изменились цены на авиаперевозки. Полететь в экономклассе самолёта стало дороже на 25%. В общем стоимость экскурсионных туров по России поднялась на 2,5%.