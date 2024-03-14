Встретить Масленицу в Ростове-на-Дону оказалось дешевле, чем в Краснодаре

Отпраздновать Масленицу в Ростове-на-Дону оказалось дешевле, чем Краснодарском крае. Журналисты «Комсомольской правды» выяснили стоимость праздничных блинов в 2024 году.
Как оказалось, средняя цена лакомства без начинки в донской столице составила 131 рубль, это на 2 рубля больше, чем годом ранее. Если подавать блюдо со сметаной, придется доплатить 65 рублей.
Для приготовления 25 блинов в Ростове потребуется: 300 гр. муки (11,1 рубля), упаковка молока (66 рублей), растительное масло (3,3 рубля), четыре яйца (48 рублей), 50 гр. сахара (3 рубля) и 2 гр. соли (0,09 рубля).
По данным «КП — Кубань», в Краснодарском крае блинный набор выйдет в 186 рублей. Меньше всего на праздничное угощение потратят в Ставропольском крае, там порция лакомства в этом году может обойтись в 119 рублей.