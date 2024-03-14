В Самаре планируют продлить действие пакетных тарифов до конца июня 2024 года

Напомним, что с начала января 2024 года жителям Самары стали доступны пакетные тарифы со скидкой на проезд в общественном транспорте. Это предложение распространяется на держателей карт жителя региона и включает в себя четыре вида тарифов. Использование таких тарифов позволяет сэкономить на стоимости разовых поездок по сравнению с оплатой наличными или банковской картой.