В Самаре планируют продлить действие пакетных тарифов до конца июня 2024 года

Дептранс Самары собирается продлить действие пакетных предложений по оплате проезда в общественном транспорте до конца июнь 2024 года, а также инициировать новые предложения для жителей. Об этом сообщили в городской администрации.
— Мы планируем инициировать еще более выгодные условия, чтобы своего рода льготы повысили привлекательность таких мер и пользоваться общественным транспортом было более удобно, — отметил заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.
В городе, как сообщили представители ведомства, отмечается рост пользователей карты жителя региона. Так, потенциальные бонусы будут более востребованными.
Напомним, что с начала января 2024 года жителям Самары стали доступны пакетные тарифы со скидкой на проезд в общественном транспорте. Это предложение распространяется на держателей карт жителя региона и включает в себя четыре вида тарифов. Использование таких тарифов позволяет сэкономить на стоимости разовых поездок по сравнению с оплатой наличными или банковской картой.