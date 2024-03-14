В Тольятти могут восстановить военный госпиталь

В Тольятти выдвинули идею восстановить военный госпиталь. Ее обсуждали 13 марта на заседании общественной палаты, об этом сообщается на сайте думы Тольятти. Ранее подобный госпиталь в Тольятти работал, но потом его закрыли.
— С линии боевого соприкосновения возвращается много бойцов. Почти все они обращаются за медицинской помощью в гражданские лечебные учреждения, которые не располагают возможностью оказать в полном объёме даже первичную амбулаторную помощь, не говоря о нормальной хирургической или психологической помощи в стационаре. Для этого и нужен госпиталь, — сказал медик и бывший депутат думы Тольятти Евгений Сакеев.
В Ставропольской ЦРБ созданы 30 мест для лечения участников боевых действий, но нуждающихся в помощи гораздо больше.
Члены общественной палаты подготовили обращение в Министерство обороны РФ с просьбой восстановить военный госпиталь в Тольятти. Его судьбу будут отслеживать депутаты Госдумы, избранные от Самарской области.