В Тольятти могут восстановить военный госпиталь

— С линии боевого соприкосновения возвращается много бойцов. Почти все они обращаются за медицинской помощью в гражданские лечебные учреждения, которые не располагают возможностью оказать в полном объёме даже первичную амбулаторную помощь, не говоря о нормальной хирургической или психологической помощи в стационаре. Для этого и нужен госпиталь, — сказал медик и бывший депутат думы Тольятти Евгений Сакеев.