Жителей Волжского оставят без гипермаркета стройматериалов OBI

Специалист единой горячей линии службы клиентской поддержки сети магазинов подтвердила vlg.aif.ru, что магазин действительно прекращает свою работу в последний день первого весеннего месяца. Информацией о том, вернут ли волжанам гипермаркет, в службе не располагают. При проблемах с приобретенным ранее товаром покупателям посоветовали обращаться в Волгоград — здесь торговая точка продолжит работу.