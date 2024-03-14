Жителей Волжского оставят без гипермаркета стройматериалов OBI

Специалист единой горячей линии службы клиентской поддержки сети магазинов подтвердила vlg.aif.ru, что магазин действительно прекращает свою работу в последний день первого весеннего месяца. Информацией о том, вернут ли волжанам гипермаркет, в службе не располагают. При проблемах с приобретенным ранее товаром покупателям посоветовали обращаться в Волгоград — здесь торговая точка продолжит работу.
Сеть гипермаркетов OBI закрылась в Волгоградской области весной 2022 года, однако затем вернулась 4 мая. Сообщалось, что магазины будут работать под другим названием. Позже стало известно о судебных разбирательствах между российской сетью OBI и бывшим немецким владельцем. Об этом сообщало vedomosti.ru.