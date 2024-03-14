Прикамье вошло в тройку лидеров по дефициту кадров

В Пермском крае на рынке труда довольно напряженная ситуация. По данным доклада Центрального Банка РФ, среди регионов с дефицитом кадров Прикамье заняло третье место. В результате бизнес терпит издержки, так как вынужден повышать зарплаты.
При этом инфляционные ожидания предприятий остались на повышенном уровне, хоть и снизились по сравнению с предыдущим периодом. На кредитном и депозитном рынках продолжается рост ставок, увеличиваются и потребительские цены.
Эксперты отмечают, что спрос на ипотеку упал. Население стало хранить деньги на банковских вкладов, вместо того, чтобы покупать недвижимость.