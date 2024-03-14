Путин дал старт началу строительства ВСМ Москва — Петербург

«Мы договорились в прошлый раз на совещании о том, что мы встретимся еще раз в этом составе, зафиксируем, что все вопросы, которые подлежали окончательному согласованию, проработаны и решены. Договорились о том, что мы на этой встрече фиксируем и сам факт начала совместной большой работы по этому проекту», — сказал глава государства на торжественной церемонии, в которой он принимает участие по видеосвязи из Ново-Огарево.
«Будем считать, что та доработка, которая была необходима для запуска проекта, проведена, и сегодня с вами договариваемся о том, что эта работа начинается», — добавил Путин, пожелав всем успехов и поблагодарив за уже проделанную подготовительную работу.
Путин также пожелал всем причастным к строительству ВСМ удачи.
Строительство высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург — Москва предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года. Трасса должна сократить время в пути между этими городами до 2 часов 15 минут, составы будут ходить каждые 10−15 минут, первые из них должны появиться на линии к 2028 году. В послании Федеральному собранию Путин отмечал, что маршрут магистрали пройдет через Тверь и Великий Новгород.