Путин дал старт началу строительства ВСМ Москва — Петербург

«Мы договорились в прошлый раз на совещании о том, что мы встретимся еще раз в этом составе, зафиксируем, что все вопросы, которые подлежали окончательному согласованию, проработаны и решены. Договорились о том, что мы на этой встрече фиксируем и сам факт начала совместной большой работы по этому проекту», — сказал глава государства на торжественной церемонии, в которой он принимает участие по видеосвязи из Ново-Огарево.