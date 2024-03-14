В Челябинске ищут подрядчиков для ремонта трёх важных дорог

Ещё три улицы Челябинска, расположенные в Металлургическом районе и на северо-западе, отремонтируют в этом году за счёт областного бюджета. Сейчас городской комитет дорожного хозяйства ищет подрядчиков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.