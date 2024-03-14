В Челябинске ищут подрядчиков для ремонта трёх важных дорог

Ремонт коснётся трёх важных дорог в Курчатовском и Металлургическом районах мегаполиса. Это участок улицы Сталеваров от 2-й Павелецкой до Богдана Хмельницкого. А также улица Рязанская от Шершнёвской до Салавата Юлаева и участок улицы Салавата Юлаева от Рязанской до Чичерина — на северо-западе.
— К работам подрядчик сможет приступить сразу после подписания контракта, как только позволит погода, а завершить ремонт необходимо до 20 августа 2024 года, — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска.
Подрядчики, выигравшие контракты, должны будут заменить бордюры по необходимости, отремонтировать покрытия проезжей части и тротуаров, восстановить газоны вдоль дорог, посеяв семена травы, крышки колодцев должны быть обустроены вровень с дорогой.
Средства на ремонт выделены из регионального бюджета. Согласно контрактам, подрядчики несут гарантийные обязательства сроком от года до шести лет на все виды работ.
Напомним, ранее в областном центре объявили торги на выбор подрядчика, которому предстоит отремонтировать ещё одну автомобильную дорогу в Курчатовском районе. Начальная цена контракта составила 77 634 572 рубля. Речь идёт о дороге на улице Мастеровой.