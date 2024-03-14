Сколько миллиардов тенге перевели казахстанцы за рубеж в 2023 году

Согласно информации НБК, совокупный объем переводов денег, проведенных через СМДП за 2023 год, составил 1,33 трлн тенге — это на 26% ниже показателя 2022 года (снижение фиксируется в большей степени по объемам полученных переводов).
«Существенная доля операций в 95% — трансграничные переводы денег между Казахстаном и другими странами. 72% от совокупного объема переводов денег, проведенных через СМДП, составили отправленные за рубеж переводы, объем которых в 2023 году достиг 961,4 млрд тенге… Средняя сумма одного перевода из Казахстана за рубеж составила 372,2 тыс. тенге».
Основными странами-получателями данных переводов, осуществленных посредством СМДП, являются:
- Узбекистан (27,5%),
- Россия (25,1%),
- Турция (23,1%),
- Грузия (9,6%),
- Кыргызстан (3,4%).
«23% от совокупного объема составили полученные денежные переводы из-за рубежа, объем которых за данный период достиг 305,8 млрд тенге… Средняя сумма одного перевода в Казахстан из-за рубежа составила 282,3 тыс. тенге».
Основными странами-отправителями данных переводов являются:
Россия (35,3%), США (11,0%), Узбекистан (11%), Южная Корея (10,7%), Турция (6,4%).
«Системы международных денежных переводов (СМДП) используются для переводов без открытия банковского счета. В основном, данные переводы имеют характер безвозмездных переводов между физическими лицами».
13 марта 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова. Глава государства заслушал отчет об итогах реализации денежно-кредитной политики, а также о планах работы банка на предстоящий период. Подробности здесь.