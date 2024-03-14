Сколько миллиардов тенге перевели казахстанцы за рубеж в 2023 году

«Существенная доля операций в 95% — трансграничные переводы денег между Казахстаном и другими странами. 72% от совокупного объема переводов денег, проведенных через СМДП, составили отправленные за рубеж переводы, объем которых в 2023 году достиг 961,4 млрд тенге… Средняя сумма одного перевода из Казахстана за рубеж составила 372,2 тыс. тенге».