74 млн рублей выплатят 61 семье после обрушения дома на Нариманова в Ростове

В Ростове-на-Дону после частичного обрушения аварийного дома на Нариманова 61 семья согласилась с предложенной выкупной стоимостью квартир. Об этом сегодня, 14 марта, в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Заключили с Минстроем Дона соглашение о долевом финансировании. На данный момент 61 семья согласна с размером возмещения на общую сумму 74 млн рублей. С семью семьями уже заключены соглашения, — сообщил Алексей Логвиненко.
Сейчас всех, кто согласен с заявленными суммами, ждут в департаменте координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону (Нижнебульварная, 6, этаж 7, кабинет 3).
Деньги по соглашениям на расчетные счета людям должны перечислить после регистрации прав муниципалитета на квартиры. Срок регистрации власти надеются сократить при содействии регионального управления Росреестра. Также для жильцов выделили отдельные окна в МФЦ на Большой Садовой, 83 и Ленина, 46 «а».
— Кроме того, девяти семьям, которые проживали по договорам социального найма, предоставлено абсолютно новое жилье в ЖК «Вересаево». Параллельно ведется подготовка к электронным аукционам по приобретению квартир для четырех семей, признанных малоимущими, — добавил Алексей Логвиненко.