74 млн рублей выплатят 61 семье после обрушения дома на Нариманова в Ростове

Деньги по соглашениям на расчетные счета людям должны перечислить после регистрации прав муниципалитета на квартиры. Срок регистрации власти надеются сократить при содействии регионального управления Росреестра. Также для жильцов выделили отдельные окна в МФЦ на Большой Садовой, 83 и Ленина, 46 «а».