Суд встал на сторону дольщиков проблемного ЖК «Новая заря» в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не раз заявлял, что по всем сложным случаям региональное правительство окажет дольщикам поддержку. Это касается и ситуации с проблемной «Новой зарей», которую начали возводить еще в 2007 году. Два застройщика не смогли достроить жилой комплекс, и объект оказался замороженным.