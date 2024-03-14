Суд встал на сторону дольщиков проблемного ЖК «Новая заря» в Самаре

В Самаре суд встал на сторону дольщиков ЖК «Новая заря» и обязал «Фонд развития территорий» удовлетворить права всех, кто включен в реестр требований участников долевого строительства. Решение принял Арбитражный суд Самарской области.
Инстанция рассматривала дело о банкротстве застройщика ООО «Прогресс-Н», который так и не смог выполнить обязательства. Решение суда касается также дольщиков, которые ранее заключали договоры с СК «Металлопторг». Поэтому права всех дольщиков должны быть удовлетворены фондом.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не раз заявлял, что по всем сложным случаям региональное правительство окажет дольщикам поддержку. Это касается и ситуации с проблемной «Новой зарей», которую начали возводить еще в 2007 году. Два застройщика не смогли достроить жилой комплекс, и объект оказался замороженным.
Для решения вопроса по ЖК «Новая заря» глава региона обращался напрямую к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину. При поддержке федеральных властей в ноябре 2023 года удалось получить решение «Фонда развития территорий» о выплате дольщикам ЖК «Новая заря» компенсаций, их получили более 200 человек.
Однако фонд отказал в выплатах более 150 дольщикам, которые заключили договоры с первым застройщиком «Металлопторгом». Чтобы помочь людям, было решено обратиться в суд. В результате Арбитражный суд Самарской области встал на сторону дольщиков.