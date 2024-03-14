Волгоградская область потратит 24 млрд рублей на дороги в 2024 году

В 2024 году на финансирование ремонта и строительства дорог в Волгоградской области выделено более 24 миллиардов рублей. Только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе восстановят более 332 километров автотрасс на 11 миллиардов. Такие данные озвучили 14 марта на «парламентском часе» в областной Думе.
Основным докладчиком стал председатель облкомдортранса Анатолий Васильев. Он отметил, что в 2024 году 85% улиц Волгограда и Волжского и более половины региональных дорог будут соответствовать нормам и радовать автомобилистов. В регионе продолжится строительство обхода Волгограда и трассы в пойме, реконструкция Третьей продольной и улицы Латошинской.
В планах также строительство еще 10 дорожных объектов общей протяженностью 46 километров. Плюс к этому, 5,4 миллиарда рублей пустят на обновление 17 мостов. Над железнодорожными путями построят три автомобильных путепровода. Продолжится и обновление общественного транспорта, реконструкция девяти километров путей линии СТ и трех километров участка трамвайного маршрута № 2 в Волгограде.
При этом депутаты обратили внимание чиновников, что при ремонте дорог стоит применять более устойчивые к жаре и холоду материалы и технологии. Чтобы асфальт не исчезал с улиц вместе со снегом, как это было во многих местах в этом году. Также предложили ужесточить требования и ответственность подрядчиков по гарантии. Озвучили депутаты и другие инициативы, которые пошли бы на пользу волгоградским дорогам и автомобилистам.