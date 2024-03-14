Волгоградская область потратит 24 млрд рублей на дороги в 2024 году

При этом депутаты обратили внимание чиновников, что при ремонте дорог стоит применять более устойчивые к жаре и холоду материалы и технологии. Чтобы асфальт не исчезал с улиц вместе со снегом, как это было во многих местах в этом году. Также предложили ужесточить требования и ответственность подрядчиков по гарантии. Озвучили депутаты и другие инициативы, которые пошли бы на пользу волгоградским дорогам и автомобилистам.