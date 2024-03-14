В Новосибирской области истекает срок службы почти у 200 лифтов

Работы проводятся по программе капремонта. В прошлом году в Новосибирской области заменили 34 лифта в 15 зданиях за 86,8 млн рублей. В 2024 году в регионе планируют обновить 86 лифтов в 29 домах. Общая сумма работ составит 258 млн рублей.