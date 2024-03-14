В Новосибирской области истекает срок службы почти у 200 лифтов

В 2024 и 2025 годах в Новосибирской области истекает срок эксплуатации у 186 лифтов. Об этом сообщили в региональном Министерстве ЖКХ.
Специалисты уже выдали заключения о необходимости полностью поменять 137 лифтов в многоквартирных домах.
Работы проводятся по программе капремонта. В прошлом году в Новосибирской области заменили 34 лифта в 15 зданиях за 86,8 млн рублей. В 2024 году в регионе планируют обновить 86 лифтов в 29 домах. Общая сумма работ составит 258 млн рублей.
Срок службы лифтов определяет производитель оборудования. Он указан в паспорте оборудования. Если информации нет, срок службы определяют в 25 лет с начала эксплуатации здания.