В Казани завершили ремонт участка третьего северного коллектора

На проспекте Ямашева в Казани завершилось восстановление участка третьего северного коллектора, об этом сообщило муниципальное предприятие «Водоканал» в своем telegram-канале.
Работы проводились на участке от дома № 71а до дома № 93 и включали методы санации, направленные на восстановление функций коллектора и предотвращение возможных провалов грунта в будущем.
Специалисты провели очистку и ремонт поврежденных участков коллектора, а также модернизировали существующие системы.
Ранее мы писали, что в рамках масштабной программы по модернизации инфраструктуры водоснабжения Татарстан направит более 95 млн рублей на строительство и реконструкцию сетей на 13 участках в десяти муниципалитетах.