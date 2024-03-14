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В Казани завершили ремонт участка третьего северного коллектора

Работы проводились на проспекте Ямашева.

На проспекте Ямашева в Казани завершилось восстановление участка третьего северного коллектора, об этом сообщило муниципальное предприятие «Водоканал» в своем telegram-канале.

Работы проводились на участке от дома № 71а до дома № 93 и включали методы санации, направленные на восстановление функций коллектора и предотвращение возможных провалов грунта в будущем.

Специалисты провели очистку и ремонт поврежденных участков коллектора, а также модернизировали существующие системы.

Ранее мы писали, что в рамках масштабной программы по модернизации инфраструктуры водоснабжения Татарстан направит более 95 млн рублей на строительство и реконструкцию сетей на 13 участках в десяти муниципалитетах.

ЖКХ