Интернет-магазинам в Беларуси могут разрешить не принимать наличные от покупателей

«МАРТ как регулятор разрабатывает нормативные правовые акты, которые регулируют вопросы защиты прав потребителей. Хотела бы проанонсировать те нормы, которые планируем включить в закон “О защите прав потребителей”. Так, по действующему законодательству продавец (исполнитель услуги) обязан обеспечить прием денежных средств в двух формах — наличной и безналичной. А уже в какой форме оплачивать — наличными или карточкой — выбирает сам потребитель. Однако интернет-торговля очень активно развивается и возникла потребность, чтобы потребители рассчитывались только в безналичной форме. В принципе, как показывает анализ, преимущественное большинство потребителей так и рассчитывается, так как это проще. С учетом предложений интернет-продавцов разработан проект нормы, которая предусматривает, что требование об обеспечении двух форм оплаты не будет распространяться на интернет-магазины», — сказала Инна Гаврильчик.