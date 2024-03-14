Деловой центр возведут в Обручевском районе Москвы

Он уточнил, что рабочие пространства спроектированы с учетом оптимальной эргономики и функциональной рассадки. В местах с постоянным пребыванием людей будет обеспечена максимальная инсоляция и хорошая вентиляция. Для связи между этажами оборудуют две лестницы и три лифта: два грузоподъемностью 630 кг и один — на 1 тыс. кг. Фасады здания облицуют клинкерной плиткой и перфорированными кассетами из алюминия. На прилегающей территории устроят проезды и тротуары, гостевую парковку на 11 автомобилей и прогулочную зону с местами для отдыха.