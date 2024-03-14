Деловой центр возведут в Обручевском районе Москвы

Работы начнутся в Обручевском районе на пересечении Старокалужского шоссе с улицей Академика Челомея. Новый офисный центр войдет в состав ЖК.
«Общая площадь 21-этажного делового центра превысит 13 тыс. кв. м. В нем расположатся офисы, объекты коммерческой инфраструктуры и подземный паркинг на 44 машино-места», — сказал Слободчиков, слова которого приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.
Он уточнил, что рабочие пространства спроектированы с учетом оптимальной эргономики и функциональной рассадки. В местах с постоянным пребыванием людей будет обеспечена максимальная инсоляция и хорошая вентиляция. Для связи между этажами оборудуют две лестницы и три лифта: два грузоподъемностью 630 кг и один — на 1 тыс. кг. Фасады здания облицуют клинкерной плиткой и перфорированными кассетами из алюминия. На прилегающей территории устроят проезды и тротуары, гостевую парковку на 11 автомобилей и прогулочную зону с местами для отдыха.
«Инвестор возводит деловой центр по программе стимулирования создания мест приложения труда, по условиям которой девелоперы могут получить льготы на строительство жилья при создании в городе новых рабочих мест. Благодаря строительству делового центра более 1 тыс. жителей Обручевского района ЮЗАО смогут найти работу рядом с домом», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Как заверил Слободчиков, каждый этап возведения офисного здания будет находиться под надзором инспекторов комитета. «После получения извещения о начале работ на строительной площадке они составят индивидуальную программу проверок объекта и организуют профилактическую работу», — заключил он.