В этом году на поддержку донского АПК направят около девяти миллиардов рублей

В Ростовской области сегодня делают упор на поддержку местных сельхозпроизводителей и развитие сельского туризма. На это выделяют все больше средств, как из федерального, так и из регионального бюджетов.
ТРИ МИЛЛИОНА ГЕКТАРОВ ПОД ОЗИМЫЙ СЕВ.
Эту информацию озвучил заместитель Председателя донского парламента — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко. Он также заявил, что начало сельскохозяйственного сезона текущего года стало для фермеров успешным.
— У нас в регионе посеяно около 3 млн гектаров зерновых озимых культур. Несмотря на непростые погодные условия, посевы успешно сохранились. В настоящее время ведется, а в южных районах Дона уже завершилась, ранняя некорневая подкормка озимых культур. Состояние озимых хорошее, беспокойства оно не вызывает, — сообщил Вячеслав Василенко.
«ТАКИХ ЦИФР ЕЩЕ НЕ БЫЛО».
При этом, заметил депутат, аграрии активно пользуются государственной поддержкой.
— В региональном бюджете текущего года на АПК выделено 8,64 млрд рублей, более 3 млрд рублей пойдут на растениеводство. Таких цифр еще не было, поддержка донского аграрного сектора вышла на рекордный уровень, — сказал Вячеслав Василенко.
Также при господдержке аграриев удается обеспечить техникой отечественного производства.
— Для ее приобретения в региональном бюджете предусмотрено 818 млн рублей в качестве субсидий аграриям. Кроме того, по сравнению с 2023 годом на Дону значительно вырос объем поддержки садоводства, виноградарства, овощеводства, а также крестьянско-фермерских хозяйств, — сказал Вячеслав Василенко.
ДОНСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ГОТОВЯТ ОБРАЩЕНИЕ К ФЕДЕРАЛЬНЫМ ВЛАСТЯМ.
Отметим, что почти миллиард рублей было выделено для того, чтобы компенсировать.
производителям часть затрат на производство и реализацию зерновых культур.
— Фермеры, в частности, несут ощутимые траты из-за повышения стоимости топлива, сельскохозяйственной техники, комплектующих и запчастей, импортных семян. Играет свою роль высокая таможенная пошлина. Большая проблема и в том, что цены на реализацию зерна сейчас ниже, чем годом ранее, — прокомментировал депутат.
Он также сказал, что депутаты Заксобрания подготовили обращение к Правительству России. Его представят на заседании донского парламента в апреле.
— Мы просим федеральные власти дополнительно увеличить поддержку АПК и особенно помочь фермерам, занятым в растениеводстве, — добавил Вячеслав Василенко.