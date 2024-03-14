Число белорусских туристов в Узбекистан выросло в 3 раза

Она отметила, что недавно состоялся визит президента Беларуси в Узбекистан. Специалисты Департамента по туризму успешно взаимодействуют с узбекскими коллегами, в частности, уже подписан план по сотрудничеству на 2024 год.
«Узбекистан — интересная и красивая страна, с совершенно другой историей, культурой. Важно развивать внутренний туризм на основе взаимности с другими странами, ведь возвращаясь, человек еще больше любит и ценит свою страну», — сказала Ирина Воронович в интервью БЕЛТА.
В свою очередь туристический поток из Узбекистана в ряд стран также показывает рост. В частности, в 2023 году граждане Узбекистана больше остальных посещали Таджикистан в качестве туристов. Турпоток из нашей страны вырос на 15%.