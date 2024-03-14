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Число белорусских туристов в Узбекистан выросло в 3 раза

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Поток белорусских туристов в Узбекистан за прошлый год увеличился в три раза по сравнению с 2022 годом. Об этом рассказала директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Ирина Воронович.

Она отметила, что недавно состоялся визит президента Беларуси в Узбекистан. Специалисты Департамента по туризму успешно взаимодействуют с узбекскими коллегами, в частности, уже подписан план по сотрудничеству на 2024 год.

«Узбекистан — интересная и красивая страна, с совершенно другой историей, культурой. Важно развивать внутренний туризм на основе взаимности с другими странами, ведь возвращаясь, человек еще больше любит и ценит свою страну», — сказала Ирина Воронович в интервью БЕЛТА.

В свою очередь туристический поток из Узбекистана в ряд стран также показывает рост. В частности, в 2023 году граждане Узбекистана больше остальных посещали Таджикистан в качестве туристов. Турпоток из нашей страны вырос на 15%.

туризм и отдых