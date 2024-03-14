МАРТ призвал белорусов не совершать покупки в соцсетях и мессенджерах

«Покупка товаров в социальных сетях — по-прежнему большая проблема. Из тех обращений, которые к нам поступают, мы видим, что люди от этого страдают, но все равно не перестают совершать покупки в соцсетях и мессенджерах. Почему это риски для потребителей? Во-первых, через такие источники продавать нельзя, это не интернет-магазин. Создаются некие форумы, группы, чаты, через которые зачастую ведется незаконная торговля, незаконная предпринимательская деятельность. Понимаю, почему потребители там покупают — цены значительно ниже, чем в магазинах, но это потому, что люди работают незаконно, не платят налоги, не содержат торговые объекты и персонал. Выставляют красивые товары, продают, потребители оплачивают, получают достаточно часто не тот товар, что был на фотографии, либо с несоответствующими качественными характеристиками. И как только покупатель хочет предъявить претензию, заменить товар или вернуть деньги, его блокируют, найти продавца невозможно — только через правоохранительные органы», — сказала Инна Гаврильчик.