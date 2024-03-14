Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа и на ввоз пшеницы

АЛМАТЫ, 14 мар — Sputnik. На полгода продлены запреты на вывоз сжиженного нефтяного газа с территории Казахстана запрет на ввоз пшеницы автомобильным, железнодорожным, а также водным транспортом. Решение приняла Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, сообщает пресс-служба правительства.
В сообщении отмечается, что запрет на вывоз газа ранее принимался «в целях предотвращения перетока сжиженного нефтяного газа в приграничные страны и возникновения дефицита на внутреннем рынке».
Что касается ввоза пшеницы, то продление запрета в правительстве объяснили сохранением угроз «реализации “серых схем” ввоза пшеницы в Казахстан и ее реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов РФ».
«Исключения сделаны для ж/д поставок в адрес мукомольных и птицеводческих предприятий для производства собственной продукции и потребления. Ввозимая пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках».
Ранее сообщалось, что запрет на ввоз пшеницы не распространяется на транзит.
Также одобрено продление антидемпинговых мер на 5 лет в отношении производителей подшипников из КНР и электродов из Индии. Данные меры приняты для защиты отечественных производителей аналогичных товаров. Диапазон антидемпинговой пошлины для подшипников качения составляет 31,3% — 41,5%, для графитированных электродов: 16,04% — 32,83% от стоимости.