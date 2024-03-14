Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа и на ввоз пшеницы

Также одобрено продление антидемпинговых мер на 5 лет в отношении производителей подшипников из КНР и электродов из Индии. Данные меры приняты для защиты отечественных производителей аналогичных товаров. Диапазон антидемпинговой пошлины для подшипников качения составляет 31,3% — 41,5%, для графитированных электродов: 16,04% — 32,83% от стоимости.