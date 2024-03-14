Молодежи в Беларуси станет легче получить льготный потребительский кредит

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг подписал указ, которым совершенствуется предоставление молодым специалистам и молодежи в возрасте до 31 года льготных кредитов на приобретение домашнего имущества, сообщили в пресс-службе главы государства.
Там отметили, что в соответствии с документом увеличен порог кредитования — с 5,5 до 12,2 тысячи белорусских рублей.
Кроме того, теперь, оформив льготный кредит, можно будет приобрести любой товар, который производится в Беларуси.
Помимо этого, право получения кредита распространено на выпускников, самостоятельно трудоустроившихся на селе, получивших профессионально-техническое образование, а также добровольно поступивших на военную службу по контракту.
Расширен и круг организаций, трудоустройство в которые дает право на получение льготного кредита. В список включены все госорганизации и организации с долей собственности государства 50% и более процентов.
«В то же время усилена ответственность кредитополучателя в случае неотработки обязательного срока по распределению — будет производиться перерасчет размеров процентов за пользование кредитом», — обратили внимание в пресс-службе президента.