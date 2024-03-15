Минтай из России начали возить через Приморье в Японию из-за радиации

Выброс загрязнённой воды с атомной электростанции Фукусима в Японии потребовал расширить поставки охлаждённого минтая, его начали ввозить из России, сообщили в Telegram-канале представительства российского МИД во Владивостоке.
Со ссылкой на японское издание The JoongAng в ведомстве рассказали, что 8 марта в порт Тонхэ в Японии прибыл из Владивостока паром Eastern Dream c 10 тоннами минтая из российских вод. Планируется поставить ещё 17 тонн 15 марта, 14 тонн запланированы на 22 марта. Логисты собираются постепенно расширить импорт из России, чтобы уменьшить зависимость от Японии.
Экологически чистую рыбу заказывают у российского экспортёра на южном побережье Приморья, откуда груз отправляют контейнерами через Владивосток. В МИД отмечают, что интересы российских производителей и импортёров из Японии совпали.