Минтай из России начали возить через Приморье в Японию из-за радиации

Со ссылкой на японское издание The JoongAng в ведомстве рассказали, что 8 марта в порт Тонхэ в Японии прибыл из Владивостока паром Eastern Dream c 10 тоннами минтая из российских вод. Планируется поставить ещё 17 тонн 15 марта, 14 тонн запланированы на 22 марта. Логисты собираются постепенно расширить импорт из России, чтобы уменьшить зависимость от Японии.