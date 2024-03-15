В Приморье выявили нарушения в партии сливочного масла из Московской области

Партия масла была признана не соответствующей нормам по безопасности пищевой продукции и безопасности молока и молочной продукции, а также требованиям маркировки и«32261−2013» «Масло сливочное. Технические условия». Полученные результаты были внесены в автоматизированную систему ветеринарии «Веста» и переданы в Россельхознадзор, а также другие соответствующие ведомства.