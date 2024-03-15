В Приморье выявили нарушения в партии сливочного масла из Московской области

В приморской ветеринарной лаборатории специалисты выявили нарушения в партии сладко-сливочного масла высшего сорта с массовой долей жира 72,5%, поступившей из Московской области, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Эксперты нашли признаки фальсификации в продукции, так как обнаружили присутствие растительных жиров, не соответствующих заявленным характеристикам. Это указывает на использование немолочных ингредиентов, что является нарушением требований технических регламентов и стандартов качества.
Партия масла была признана не соответствующей нормам по безопасности пищевой продукции и безопасности молока и молочной продукции, а также требованиям маркировки и«32261−2013» «Масло сливочное. Технические условия». Полученные результаты были внесены в автоматизированную систему ветеринарии «Веста» и переданы в Россельхознадзор, а также другие соответствующие ведомства.
Напомним, в Приморье сотрудники межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили бактерии кишечной палочки в партии шоколадного мороженого местного производителя.