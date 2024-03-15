В Хабаровском крае запускают 9 агрокластеров

В Хабаровском крае решено применить кластерный подход к развитию сельского хозяйства. Ранее по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина в нашем регионе был запущен строительный кластер, объединивший производителей стройматериалов и застройщиков. Этот механизм уже доказал свою эффективность. Отрасль рванула вперёд по своим показателям, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
В сельском хозяйстве, как ранее озвучивал свою позицию губернатор Михаил Дегтярев главе федерального Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, до 2030 года будет создано сразу девять кластеров. Как сообщила в эксклюзивном интервью корреспонденту нашего издания первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Алёна Селезнёва, процесс создания первых агрокластеров уже начался.
— Агрокластеры мы не обозначаем территориально. Вот, именно на этой площадке будет развиваться конкретная отрасль сельского хозяйства. Это не так. Агроклстер — это своего рода цепочка предприятий, объединённых рядом условий. По российско-белорусскому агрокластеру движение началось. Уже в этом году ряд фермерских хозяйств планируют приобрести в Белоруссии сельскохозяйственную технику. Также рассчитываем внедрить белорусские технологии на перерабатывающих предприятиях, — сообщила Алёна Селезнёва.
К 2030 году в Хабаровском крае должны начать работу ещё пять агрокластеров: агрологистики (хранение и перевозка продукции аграриев), научный, тепличный, а также кластер по производству экспортноориентированной продукции.
Участники каждого агрокластера получат меры государственной поддержки, которые будут способствовать развитию важнейших направлений сельского хозяйства Хабаровского края.