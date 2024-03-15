В Хабаровском крае запускают 9 агрокластеров

— Агрокластеры мы не обозначаем территориально. Вот, именно на этой площадке будет развиваться конкретная отрасль сельского хозяйства. Это не так. Агроклстер — это своего рода цепочка предприятий, объединённых рядом условий. По российско-белорусскому агрокластеру движение началось. Уже в этом году ряд фермерских хозяйств планируют приобрести в Белоруссии сельскохозяйственную технику. Также рассчитываем внедрить белорусские технологии на перерабатывающих предприятиях, — сообщила Алёна Селезнёва.