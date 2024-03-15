В Хабаровске новое комфортное жилье получат более 300 семей

Накануне глава региона Михаил Дегтярев вместе с будущими жильцами проинспектировал группу новых многоквартирных домов по улице Аэродромная, 94 в Хабаровске. МКД построены для расселения аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Три из пяти домов уже готовы принять своих владельцев, оставшиеся два будут сданы в апреле, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Губернатор осмотрел двухкомнатную квартиру, в которую в ближайшее время въедут супруги Михаил и Лариса Потахины. Все 25 лет их совместной жизни прошли в бараке на ул. Волочаевская 1941 года постройки, где было печное отопление и вода из колонки. Михаил Дегтярев вместе с главой семьи изучили планировку нового жилья, ремонт «под ключ», проверили исправность бытовой техники и всех коммуникаций. Будущий новосел, впервые побывавший в своей квартире, остался очень доволен: чисто, тепло, светло.
При наступлении тепла будет благоустроена и озеленена прилегающая территория.
— Спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который инициировал нацпроект «Жилье и городская среда». По нему эти дома и построены за федеральные средства. Стройку будем продолжать — нам нужно расселить всех! Входим в новую программу по расселению из аварийного жилья, потому что добросовестно и досрочно — на год раньше — выполнили предыдущую, — подчеркнул Михаил Дегтярев.
Всего в 2024 году планируется улучшить жилищные условия для более 3 тысяч человек, в прошлое уйдут 61 тыс. «аварийных» квадратных метров. Ключи от благоустроенных квартир получат не только в Хабаровске. Во втором квартале завершится расселение многоквартирного дома в Комсомольске-на-Амуре.
Что же касается улицы Аэродромной в краевой столице, то здесь в будущем будет построен и «Дальневосточный квартал» — это около 1 млн кв. метров жилья и вся необходимая социальная инфраструктура — детские сады, школы, поликлиники, магазины.