В Хабаровске новое комфортное жилье получат более 300 семей

— Спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который инициировал нацпроект «Жилье и городская среда». По нему эти дома и построены за федеральные средства. Стройку будем продолжать — нам нужно расселить всех! Входим в новую программу по расселению из аварийного жилья, потому что добросовестно и досрочно — на год раньше — выполнили предыдущую, — подчеркнул Михаил Дегтярев.