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В Новосибирске за два месяца упали продажи квартир в новостройках на 77,8%

В Новосибирске за два месяца 2024 года упали продажи квартир в новостройках на 77,8%.
Источник: Комсомольская правда

Как сообщает Единый ресурс застройщиков, за январь-февраль в Новосибирске выставили на продажу 4 290 квартир в новостройках.

По сравнению с первыми двумя месяцами 2023 года это падение сильное — тогда на продажу было выставлено 7 626 квартир.

недвижимость