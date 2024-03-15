В Новосибирске за два месяца упали продажи квартир в новостройках на 77,8%

Как сообщает Единый ресурс застройщиков, за январь-февраль в Новосибирске выставили на продажу 4 290 квартир в новостройках.
По сравнению с первыми двумя месяцами 2023 года это падение сильное — тогда на продажу было выставлено 7 626 квартир.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты
Как сообщает Единый ресурс застройщиков, за январь-февраль в Новосибирске выставили на продажу 4 290 квартир в новостройках.
По сравнению с первыми двумя месяцами 2023 года это падение сильное — тогда на продажу было выставлено 7 626 квартир.