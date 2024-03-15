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60-этажный небоскреб планируют возвести в одном из самых загруженных районов Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта, ФедералПресс. Главный архитектор Приморского края Антон Глушков рассказал, как изменится территория бывшего Спортивного рынка. Застройка здесь будет проходить по механизму комплексного развития территории.
Источник: Reuters

«Наша принципиальная позиция — это комплексность, обеспечение полностью соц. инфраструктурой и благоустроенными территориями, и пространствами. Один из моментов, который был предложен, и по которому мы сейчас спорим с РЖД по этой теме, — это создание транспортно-пересадочного узла здесь в рамках создания линии лёгкого метро», — передает слова Антона Глушкова Vl.ru.

Во время презентации проекта был показан рендер. Впечатлил зрителей «золотой небоскреб», этажность которого может составить 30−60 этажей. Однако отмечается, что выигравший торги застройщик будет самостоятельно определять этажность дома.

Так на территории бывшего легендарного рынка появятся не только многоэтажки, но и своя необходимая социальная инфраструктура. Согласно планам, здесь появятся детский сад и школа.

Напомним, Следственный комитет предъявил обвинение экс-министру имущественных и земельных участков Приморья Наталье Соколовой. Она обвиняется в незаконной передаче земельного участка на улице Спортивная коммерческой организации для строительства объектов торговли, что было запрещено. В настоящее время территория возвращена в собственность мэрии города.

строительство