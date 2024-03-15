60-этажный небоскреб планируют возвести в одном из самых загруженных районов Владивостока

«Наша принципиальная позиция — это комплексность, обеспечение полностью соц. инфраструктурой и благоустроенными территориями, и пространствами. Один из моментов, который был предложен, и по которому мы сейчас спорим с РЖД по этой теме, — это создание транспортно-пересадочного узла здесь в рамках создания линии лёгкого метро», — передает слова Антона Глушкова Vl.ru.
Во время презентации проекта был показан рендер. Впечатлил зрителей «золотой небоскреб», этажность которого может составить 30−60 этажей. Однако отмечается, что выигравший торги застройщик будет самостоятельно определять этажность дома.
Так на территории бывшего легендарного рынка появятся не только многоэтажки, но и своя необходимая социальная инфраструктура. Согласно планам, здесь появятся детский сад и школа.
Напомним, Следственный комитет предъявил обвинение экс-министру имущественных и земельных участков Приморья Наталье Соколовой. Она обвиняется в незаконной передаче земельного участка на улице Спортивная коммерческой организации для строительства объектов торговли, что было запрещено. В настоящее время территория возвращена в собственность мэрии города.