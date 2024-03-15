60-этажный небоскреб планируют возвести в одном из самых загруженных районов Владивостока

«Наша принципиальная позиция — это комплексность, обеспечение полностью соц. инфраструктурой и благоустроенными территориями, и пространствами. Один из моментов, который был предложен, и по которому мы сейчас спорим с РЖД по этой теме, — это создание транспортно-пересадочного узла здесь в рамках создания линии лёгкого метро», — передает слова Антона Глушкова Vl.ru.