В Иркутской области пройдет месячник защиты прав потребителей

В период с 15 марта по 14 апреля для жителей Приангарья будет работать телефон горячей линии. О фактах нарушения прав потребителей можно будет сообщить специалистам службы потребительского рынка и лицензирования по телефону 8 (3952) 24−38−14 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней).