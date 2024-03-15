В Иркутской области пройдет месячник защиты прав потребителей

Мероприятие проводится для повышения качества и культуры обслуживания населения Иркутской области в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, и профилактики правонарушений в сфере защиты прав потребителей.
Как сообщила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова, месячник приурочен к Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта.
В период с 15 марта по 14 апреля для жителей Приангарья будет работать телефон горячей линии. О фактах нарушения прав потребителей можно будет сообщить специалистам службы потребительского рынка и лицензирования по телефону
В рамках месячника в муниципалитетах области состоятся различные мероприятия, в том числе открытые уроки в общеобразовательных учреждениях, посвященные вопросам защиты прав потребителей, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.