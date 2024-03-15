Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество бывших владельцев ЧЭМК

Таким образом, введены обеспечительные меры в виде запрета совершения любых действий и принятия решений в отношении движимого и недвижимого имущества Юрия Антипова и членов его семьи.
С соответствующим заявлением обратилась Генеральная прокуратура РФ в рамках иска о взыскании около 26 млрд рублей с Юрия, Михаила и Людмилы Антиповых.
«Вынесено определение о принятии обеспечительных (предварительных) мер», — сказано в материалах.
Следующее заседание по делу назначено на 16.00 1 апреля.
Напомним, 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшим совладельцам промгруппы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и АО «Компания “Эталон”» (фирма, через которую они владеют активами группы) об истребовании в пользу РФ акций АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», «Серовский завод ферросплавов» и «Кузнецкие ферросплавы».
Последние два предприятия также подали заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ, в том числе изменений, внесенных в учредительные документы. Дата их готовности — 15 марта, следует из данных единого госреестра юрлиц.
Как сообщалось, в рамках рассмотрения иска об изъятии заводов Группы ЧЭМК суд принял обеспечительные меры, в том числе арестовал движимое и недвижимое имущество, а также акции упомянутых заводов.
После вынесения решения суда первой инстанции Антиповы и компания «Эталон» подали апелляционный жалобы.