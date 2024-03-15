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Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество бывших владельцев ЧЭМК

Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество бывших владельцев ЧЭМК, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Таким образом, введены обеспечительные меры в виде запрета совершения любых действий и принятия решений в отношении движимого и недвижимого имущества Юрия Антипова и членов его семьи.

С соответствующим заявлением обратилась Генеральная прокуратура РФ в рамках иска о взыскании около 26 млрд рублей с Юрия, Михаила и Людмилы Антиповых.

«Вынесено определение о принятии обеспечительных (предварительных) мер», — сказано в материалах.

Следующее заседание по делу назначено на 16.00 1 апреля.

Напомним, 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшим совладельцам промгруппы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и АО «Компания “Эталон”» (фирма, через которую они владеют активами группы) об истребовании в пользу РФ акций АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», «Серовский завод ферросплавов» и «Кузнецкие ферросплавы».

Последние два предприятия также подали заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ, в том числе изменений, внесенных в учредительные документы. Дата их готовности — 15 марта, следует из данных единого госреестра юрлиц.

Как сообщалось, в рамках рассмотрения иска об изъятии заводов Группы ЧЭМК суд принял обеспечительные меры, в том числе арестовал движимое и недвижимое имущество, а также акции упомянутых заводов.

После вынесения решения суда первой инстанции Антиповы и компания «Эталон» подали апелляционный жалобы.