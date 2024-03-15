В Омске снизилась цена на дизельное топливо

Как отмечают аналитики Омскстата, в последнем зимнем месяце стоимость бензина в сравнении с январем в среднем изменилась только на 1 копейку — он обходился в среднем в 53,2 рубля за литр.
В частности, литр АИ-92 на конец месяца обходился в 48,19 рубля за литр (+2 копейки); АИ-95 стоил 52,41 рубля за литр (+2 копейки); марки АИ-98 и АИ-100 отпускались, как и в январе, по 67,51 рубля за литр.
Статистики также отмечают, что дизельное топливо в феврале стало дешевле — литр обходился автолюбителям в 64,47 рубля, что на 27 копеек меньше, чем в январе.
При этом стоимость газового моторного топлива не изменилась, указали в Омскстате.