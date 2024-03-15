Из Омска запустят прямые автобусные рейсы в три населённых пункта

С 15 марта этого года «Омскоблавтотранс» начинает обслуживать автобусы, которые следуют до северных районов региона. С этого дня транспорт ежедневно будут курсировать в Большеречье, Тару и Знаменское.
- Маршрут № 1068 «Омск — Большеречье» отправляется от Омского автовокзала в 11:20, а от Большереченской автостанции — в 16:50. С понедельника по четверг пассажиры будут ездить на автобусах малого класса, а с пятницы по воскресенье — на автобусах большого класса.
- Маршрут № 1106 «Омск — Тара» отправляется из Омска в 17:30, от Тарского автовокзала — также в 17:30. В рейс будут выходить автобусы большого класса.
- Маршрут № 1116 «Омск — Знаменское» отправляется из Омска в 16:30, а от Знаменской автостанции — в 09:45. Рейсы будут обслуживаться автобусами большого класса. Также от Омского автовокзала транспорт будет отправляться и в 07:00, а от Знаменской автостанции — в 15:30. Здесь рейсы будут обслуживаться автобусами малого класса.