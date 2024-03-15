Хабаровские джемы вышли на рынок Казахстана

— В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Владимирович Путин поручил увеличить экспорт АПК страны в 1,5 раза. Хабаровский край уже активно включен в выполнение поставленной задачи. По итогам 2023 года экспорт продукции АПК края вырос. И растут не только традиционные отрасли — мороженная рыба, соя, крабы — но и продукция глубокой переработки. Из года в год увеличивается доля такой продукции, как рыбный фарш и филе, безалкогольные напитки, соки, пиво, кондитерские изделия и пищевые добавки на основе морепродуктов. Мы имеем такое ключевое преимущество как эндемики, дикоросы, наша продукция экологически чистая, поэтому она востребована. Здесь широкое поле открывается для малого и среднего бизнеса, который как раз и занят производством пищевой продукции, — рассказал директор ЦПЭ Михаил Сергиенко.