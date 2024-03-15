В казну Омской области поступило более 16 млрд рублей

«Основными доходными источниками, обеспечившими на 83,1% наполнение консолидированного бюджета Омской области, являются налог на доходы физических лиц, который составляет 36,3%, налог на прибыль — 24,5%, акцизы на подакцизные товары — 22,3%, в том числе акцизы на нефтепродукты 11%», — уточнили в УФСН по Омской области.