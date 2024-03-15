В казну Омской области поступило более 16 млрд рублей

По данным Управления Федеральной налоговой службы, в январе-феврале 2024 года в консолидированную казну поступило 16,7 млрд рублей, в том числе в областной бюджет — 14 млрд рублей, в бюджет города Омска — 1,5 млрд рублей, в бюджеты муниципальных районов — 1,2 млрд рублей.
«Основными доходными источниками, обеспечившими на 83,1% наполнение консолидированного бюджета Омской области, являются налог на доходы физических лиц, который составляет 36,3%, налог на прибыль — 24,5%, акцизы на подакцизные товары — 22,3%, в том числе акцизы на нефтепродукты 11%», — уточнили в УФСН по Омской области.
Доля поступлений по имущественным налогам составила 14,5%, поступления от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы — 0,6%, уточнили в ведомстве.